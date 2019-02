Overleg Van Hool levert niets op: ook volgende week staking Kristof De Cnodder

14 februari 2019

20u20 0 Lier Het sociaal overleg bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt heeft vandaag niets opgeleverd. Integendeel, het personeel plant volgende week extra stakingsacties.

Vanochtend kon u op HLN.be al lezen dat er na de nationale stakingsdag van gisteren gewoon werd verder gestaakt bij Van Hool. Bij een deel van het personeel heerst onvrede omdat de dienst na verkoop recent een opslag kreeg van één euro per uur en de andere afdelingen niet. Volgens de directie is de loonsverhoging voor de dienst in kwestie een weloverwogen beslissing, omdat die afdeling de jongste jaren aan gewicht won binnen het bedrijf.

Aangezien heel wat andere werknemers zich nu benadeeld voelen, overweegt de directie om de loonsverhoging voor de dienst na verkoop tot nader order uit te stellen. “Onze afweging omtrent de bewuste dienst was al gemaakt, terwijl we het gewicht van andere afdelingen nog opnieuw aan het inschatten zijn”, zegt Van Hools woordvoerder Dirk Snauwaert. “Het is wat ons betreft een optie om eerst een globale inschatting te maken en dan pas loonsverhogingen toe te kennen aan alle diensten die aan belang wonnen.”

Maar dat was niet het effect dat personeel en vakbonden beoogden. “Dat noemen we geen oplossing. Voor ons is het duidelijk: iederéén binnen de firma zou een loonsverhoging moeten krijgen en liefst snel”, stelt Hans Vaneerdewegh van de socialistische vakbond ABVV. “Dat hoeft overigens geen euro per uur te zijn voor elke werknemer, maar een zekere inspanning zou er toch mogen gebeuren.”

Tot nader order wordt er dus verder actie gevoerd. Zo’n tachtig procent van de in totaal 3.500 werknemers bleef vandaag thuis. Morgen vrijdag gaat de staking ‘gewoon’ verder. Vanaf maandag leggen de diensten alternerend het werk neer.