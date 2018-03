Oudste Vlaamse Rijksnormaalschool wordt groots woonproject met pandjes voor jonge ondernemers Bertje Warson

03 maart 2018



Bron: Eigen berichtgeving 2 Lier De oudste Vlaamse Rijksnormaalschool in Lier die bijna twee eeuwen geschiedenis schreef en duizenden onderwijzers voortbracht, wordt gedeeltelijk gesloopt en krijgt een nieuwe bestemming. Er komt een groots woonproject met 140 appartementen en pandjes voor jonge, creatieve ondernemers.

De eerste Rijksnormaalschool werd in 1817 opgericht door koning Willem I tijdens het Nederlandse bewind als Rijkskweekschool. "De stad kocht in 2012 de site en wij gaan daar een mix van betaalbaar wonen met een 140-tal appartementen en lofts, drie buurtwinkels, een horecazaak, pandjes voor jonge ondernemers en een ondergrondse parkeergarage realiseren", zegt Walter Grootaers, de Lierse schepen van Stadsontwikkeling (Open Vld).

Voornaamste reden was dat de infrastructuur van de school verouderd was. De hoge plafonds en de handgemaakte enkelzijdige glasramen maakten het erg kostelijk om de gebouwen te verwarmen.

De buurt reageert echter niet zo positief. Ze voerden deze namiddag actie tegen de plannen. “De stad plant er twee blokken met 140 appartementen van vijf hoog zodat het karakter van ‘t Looks, de oudste wijk van Lier, verloren gaat. Daarbij moet al het verkeer via de smalle straten van ons woonerf waardoor het hier veel te druk gaat worden. Dit plan is onleefbaar voor onze buurt", vinden de buurtbewoners.