Oudste van Vlaanderen wordt 109 JULIA VAN HOOL VIERT MET RECEPTIE IN BEPERKTE KRING BERTJE WARSON

08 mei 2018

02u37 0 Lier De oudste inwoner van Vlaanderen is gisteren 109 jaar geworden.

Julia Van Hool uit Lier zag er stralend, gezond en wel uit met mooi gekapte haren en gelakte nagels. Ze kreeg tal van felicitaties in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef, waarnaar ze pas enkele jaren geleden verhuisde.





Julia Van Hool is de oudste inwoner van Vlaanderen en de tweede oudste van België. Elisabeth De Proost uit Anderlecht heeft met haar 110 lentes nog een jaartje meer op de teller staan. "Ik ben toch een beetje zenuwachtig, want ik kan al die drukte niet meer aan. Daarom is er maar een kleine receptie voor zo'n twintig mensen," zegt de jarige Julia.





"Mijn gezondheid is goed en ik ben blij dat dokter Van Bosstraten op mijn verjaardag met mij komt klinken. Hij komt elke vrijdag langs en zegt dat mijn hart en bloed in orde zijn en dat ik alles mag eten. Ik moet zelfs niet op regime", lacht Julia. "Ik zie nog alles maar de krant lezen gaat niet meer. Als ik wenskaarten ontvang moet ik die laten voorlezen. Horen gaat ook iets minder. Beetje sleet hè..."





Ook al is Julia 109, ze vindt dat ze bezig moet blijven. "Mijn handen kunnen niet stil zijn. Ik had vroeger een beenhouwerszaak en was altijd in de weer; ik leefde voor mijn kinderen en mijn zaak", vertelt Julia die in 1932 trouwde met René Op de Beeck. De dag na hun trouw stonden ze samen in de beenhouwerij aan de Maasfortbaan.





Kinderen met pensioen

Het koppel kreeg vier kinderen die ook al een behoorlijke leeftijd hebben. Marcel is 83, Joske 82, Flor 77 en Anny 69. Zij zorgden voor twee kleinkinderen Gerrit en Ilse en twee achterkleinkinderen Oli en Sophia. Mijn kinderen komen bijna dagelijks op bezoek. Ze zijn allemaal al met pensioen. Als het goed weer is trekken we naar buiten met de rolstoel. Ik ben al een paar keer gevallen...", vertelt Julia.





Iedereen vraagt haar wat te doen om zo oud te worden. "Ik heb daar niets speciaals voor gedaan. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en altijd gezond gegeten. Om zes uur stond ik op om mijn huishouden te doen en daarna ging ik naar onze beenhouwerij. En elke dag zorgde ik voor vers eten. 'Plastic eten' kwam bij ons nooit op tafel. Ik moest weten wat er op mijn bord lag. En rusten is ook heel belangrijk. 's Avonds gingen we vroeg slapen en 's morgens stonden we om zes uur op. We gingen nooit uit", vertelt Julia die regelmatig tv-kijkt.





"Ik kijk graag naar 'Blokken', en 'Thuis', en naar natuurfilms. Maar het liefste nog naar het veldrijden. Ik ben altijd een supporter geweest van Sven Nijs. Lang geleden heb ik een foto van wel één meter groot van hem gekregen", lacht Julia. En dan wordt er getoost en gezongen. 'Lang zal ze leven...'. Burgemeester Frank Boogaerts en schepen Rik Pets toosten mee. De burgemeester overhandigt Julia gelukwensen van het koningshuis en cadeautjes en bloemen namens het stadsbestuur.