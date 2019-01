Oude stadskantoren worden congrescentrum Kristof De Cnodder

24 januari 2019

09u02 0

Het Lierse ondernemerskoppel dat de vroegere stadskantoren op de Grote Markt gaat kopen wil van de gebouwen een congrescentrum maken. In een ander deel van het pand wil men zelf gaan wonen.

Nadat gisteren bekend raakte dat het Lierse schepencollege een bod van één miljoen euro op de voormalige stadskantoren had aanvaard, lieten de toekomstige kopers intussen een klein beetje in hun kaarten kijken. Bedoeling is dus om van Het Schaekerd en In De Roode Flesch - de oude naam van de historische gebouwen - een congrescentrum te maken. Dat is iets wat in Lier nog niet echt bestaat. In een ander deel van de gebouwen nemen de kopers en hun kinderen zelf hun intrek.

De toekomstige eigenaars hopen dat ze dit najaar kunnen beginnen met de nodige verbouwingen. Die werkzaamheden zijn wel gebonden aan bepaalde voorschriften, want Het Schaekberd en In De Roode Flesch zijn beschermde gebouwen. Tegen eind 2021 zou alles dan klaar moeten zijn.

Overigens dient de Lierse gemeenteraad maandag de deal die het college voorstelde nog officieel te bekrachtigen. Dat is echter slechts een formaliteit.

Meer over Lierse

politiek