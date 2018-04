Oude gaslantaarns krijgen plek aan site Gasfabriek 26 april 2018

02u39 0

Twee oude gaslantaarns krijgen tweede leven op de nieuwe site Gasfabriek. De stad heeft een aanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om de oude gaslantaarns ter hoogte van de voormalige Gasfabriek aan de Frederik Peltzerstraat te plaatsen.





"Momenteel staan deze lantaarns gestockeerd in het stadsmagazijn. Door de lantaarns een plek te geven in de omgeving van de vroegere gasfabriek wil de stad het roerend erfgoed opnieuw een betekenis geven. Omdat ze niet meer gebruikt kunnen worden als openbare verlichting is naar een alternatief gezocht door ze als sfeerverlichting te gebruiken. De lantaarns worden eerst opnieuw opgeknapt", zegt schepen Rik Verwaest. (WAE)