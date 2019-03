Oud-Liersevoorzitter Bruno Cogghe overleden Kristof De Cnodder

06 maart 2019

Vorige week overleed Bruno Cogghe, voormalig voorzitter van voetbalclub Lierse SK, op 76-jarige leeftijd. Cogghe was al geruime tijd ziek.

Tussen 1984 en 1986 stond Cogghe aan het roer bij Lierse, nadat hij drie jaar eerder al was toegetreden tot het clubbestuur. Onder Cogghe voerde Lierse een zuinig financieel beleid en werd vooral de kaart van de jeugd getrokken. Via Facebook toonde onder andere oud-speler Pascal Bovri zijn appreciatie voor de pas overleden Cogghe. “Bruno was een topmens en een klassevoorzitter”, aldus Bovri.

De familie Cogghe koos voor een uitvaartdienst in intieme kring.