Opschorting voor vechtpartij na fuif van jeugdbeweging TVDZM

09 januari 2019

15u00 0 Lier De 28-jarige Yannick H. heeft een opschorting van straf gekregen. De twintig stond terecht voor een vechtpartij. Na een fuif van een Lierse jeugdbeweging sloeg beklaagde zijn slachtoffer een schedeltrauma. Volgens de verdediging ging het om zelfverdediging.

De feiten dateren van twee jaar geleden. Omstreeks 4.15 uur liep een discussie tussen H. en zijn slachtoffer over een al dan niet bewuste aanrijding met de fiets volledig uit de hand. Hulpdiensten moesten het slachtoffer afvoeren naar het ziekenhuis. Die was door een klap gevallen en met zijn hoofd tegen het asfalt gebotst. Via een getuige kon de politie een verdachte identificeren. Na zijn verhoor gaf de twintiger meteen toe zijn slachtoffer een klap te hebben gegeven. “Maar alleen omdat het slachtoffer me hiervoor ook al twee keer had proberen te slaan”, verklaarde de twintiger. Zijn raadsman ging voor de vrijspraak. Volgens hem ging het om uitlokking. “Bovendien speelde de dronkenschap van beklaagde eveneens een rol in zijn val”, zei de raadsman van H. De rechtbank ging daar niet op in. De Mechelse rechter was van oordeel dat de feiten voldoende bewezen waren en sprak een opschorting van straf uit. Op burgerlijke gebied werd een deskundige aangesteld. Frédéric Thiebaut, de raadsman van het slachtoffer, eiste een schadevergoeding van 2.500 euro.