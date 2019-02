Opschorting voor vader die eigen dochter betastte in zwembad TVDZM

28 februari 2019

12u25 0 Lier Een Antwerpenaar heeft vanochtend een opschorting van straf gekregen gekoppeld aan probatie-voorwaarden. De man stond terecht voor de aanranding van zijn eigen dochter (6).

De feiten dateren van midden juni 2018. Toen zag een getuige hoe de Antwerpenaar een meisje betastte in de buik-, billen- en schaamstreek. Dit alles gebeurde in het zwembad De Waterperels in Lier. “Het meisje werd volgens die getuigen ook meermaals op de mond gekust”, klonk het nog. De politie werd ingelicht, kwam ter plaatse en nam de man mee naar het politiekantoor voor verhoor. Hij ontkende de feiten. Volgens zijn raadsvrouw Evelien Jacobs ging het om een normale vader-dochter relatie. “Hij ontkent niet dat hij heel intens omgaat met zijn dochter maar er is nooit een intentie geweest om seksuele handelingen te stellen”, klonk het.

Het meisje verklaarde andere dingen. Volgens de advocaat van het meisje en haar moeder vertelde de zesjarige aan de politie tijdens een audiovisueel verhoor dat ze vaak ‘likzoentjes’ moest geven. “Iets wat ze heel vies vond”, aldus de advocate van de burgerlijke partij. Zij vroegen en kregen een schadevergoeding van 4.000 euro. Ondanks de Antwerpenaar staalhard bleef ontkennen, werd hij zopas toch schuldig bevonden. Hij krijgt voorlopig nog geen effectieve straf. Wel moet hij zich onder meer laten behandelen voor zijn alcoholprobleem.