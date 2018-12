Opschorting voor bezit kinderporno TVDZM

13 december 2018

De rechters in Mechelen hebben een 25-jarige man uit Lier schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno. De twintiger kreeg een probatie-opschorting. Hij kreeg voor de komende vijf jaar enkele voorwaarden opgelegd. Vorige maand stonde de Lierenaar terecht omdat hij een bezwarende foto had gepost op internet. “De politie voerde een huiszoeking uit en daarbij werden verschillende andere foto’s aangetroffen”, klonk het. Het dossier kwam er dankzij Childfocus. Zij hadden de gepubliceerde foto als eerste opgemerkt en verwittigde de politie. De feiten werden niet betwist. “Maar hij is niet geïnteresseerd in minderjarige meisjes”, zei zijn raadsman. “Wel in jongere meisjes. Bovendien is hij nooit bewust op zoek gegaan naar foto’s met kinderporno op.”