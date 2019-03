Opschorting van straf voor twintiger die joint bij zich had aan dancing De Volmolen TVDZM

06 maart 2019

15u25 0 Lier De rechter in Mechelen heeft een 23-jarige uit Koningshooikt schuldig bevonden aan het bezit van drugs. Hij werd op 9 mei 2018 betrapt aan dancing De Volmolen in Lier. Hij had toen een joint op zak.

In 2016 had de Hooiktenaar al een minnelijke schikking moeten betalen voor gelijkaardige feiten. Omdat de man volgens het parket geen lessen had getrokken, werd de 23-jarige gedagvaard. Op zitting werden de feiten niet betwist.

Hij vertelde de rechter wel dat hij intussen clean is. “Ik heb helemaal geen nood meer aan drugs”, klonk het. De opgelegde drugstest op zitting gaf hem gelijk. De man kreeg een opschorting van straf gedurende drie jaar. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden.