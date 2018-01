Opnieuw werken op drassige evenementenweide 31 januari 2018

02u32 0 Lier De evenementenweide die door de stad aangelegd werd in 2015, blijft voor problemen zorgen. De weide ligt pal naast de Nete en is een zeer drassig gebied. In maart starten nog maar eens aanpassingswerken.

De weide werd in 2015 aangelegd voor 55.130 euro. "Dat was een zeer algemene aanleg waarbij de grond werd verstevigd, drainage voorzien en nutsvoorzieningen geïnstalleerd", zegt schepen Rik Verwaest (N-VA). "Later werden bijkomende verbeteringen aangebracht en dat kostte 1.350 euro. Het driejaarlijks prikken van de toplaag kostte 1.080 euro per jaar. Dit zorgde voor een gevoelige verbetering van de graskwaliteit en een drogere grasmat, zoals we konden vaststellen afgelopen zomer. Gezien het grote succes gaan wij verharding voorzien aan de ingang en een aanrijstrook voor rollend materiaal. Die investering bedraagt 45.800 euro", zegt Verwaest. In totaal kost het droog houden van de weide dus al 105.520 euro. "De evenementenweide naast het stadspark ligt er weer zeer slecht bij en kan zelfs niet gebruikt worden. Het is er één grote slijkpoel en de weide werd al vaak behandeld. Zelfs de leuke Duck Race van Rotary Lier kan er in mei niet plaats vinden", zegt raadslid Marcel Taelman (onafhankelijk). (WAE)