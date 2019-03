Opnieuw en Co heeft nieuwe (tijdelijke) locatie Kristof De Cnodder

03 maart 2019

Op vrijdag 3 mei opent kringloopwinkel Opnieuw & Co een nieuwe pop-up store aan de Antwerpsesteenweg 391 in Lier. Vorige week moest Opnieuw en co noodgedwongen zijn iets verderop gelegen filiaal sluiten.

Een tijdje geleden raakte bekend dat Opnieuw en Co niet langer kon blijven in zijn huurpand aan de Antwerpsesteenweg 387. De verantwoordelijken van de kringloopwinkel zochten en vonden intussen een (weliswaar tijdelijke) oplossing. In het gebouw waar vroeger Sofa Express huisde kan men voorlopig terecht.

“We zijn heel blij en gaan deze kans ten volle benutten”, laat directeur Koen Goemans weten. “Ons geefpunt, waar mensen spullen kunnen inleveren, is nu al operationeel. De inrichting van de winkelruimte zelf heeft iets meer tijd nodig. Op vrijdag 3 mei opent de winkelde deuren. Die dag trakteren we onze klanten op een glaasje cava of fruitsap.”

Opnieuw en Co heeft ook nog vestigingen in Kessel, Duffel, Mortsel en Kontich. Meer info op www.opnieuwenco.be