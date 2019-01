Opnieuw & Co moet Lierse vestiging sluiten Kristof De Cnodder

04 januari 2019

Kringloopwinkel Opnieuw & Co sluit op 23 februari haar filiaal aan de Antwerpsesteenweg in Lier. De huurovereenkomst liep af en de eigenaars van het pand in kwestie hebben er andere plannen mee. Vooralsnog vond Opnieuw & Co geen andere geschikte locatie op Liers grondgebied.

Opnieuw & Co heeft al een lange geschiedenis in Lier. 23 jaar geleden opende de kringloopwinkel een eerste vestiging in de Frederik Peltzerstraat, om later te verhuizen naar de Antwerpsesteenweg. Daar kan men dus na 23 februari niet meer blijven.

“Voorlopig vonden we in Lier nog geen goed alternatief”, zegt directeur Koen Goemans van Opnieuw & Co. Goemans benadrukt dat Opnieuw & Co in Lier wel ophalingen van tweedehands spullen zal blijven doen. Hij wijst er verder op dat er nog filialen van de winkel zijn in buurdorpen Mortsel, Duffel, Kontich en Kessel. De werknemers van de winkel in Lier zullen na 23 februari in één van die andere vestigingen terecht kunnen.