Opnieuw bommenwerper boven Accaciaplein 05 mei 2018

02u25 1

Lierenaars zijn gisteren massaal afgezakt naar het monument van de Lancaster op het Accaciapleintje. De reden? Een Britse Lancaster - één van de laatste luchtwaardige bommenwerpers - boven het plein te zien vliegen. Wim Govaerts, Lierse auteur van Wereldoorlog II en onderzoeker Mark Schroyens organiseerden met medewerking van Royal Air Force een prachtige herdenking in het kader van wat er 75 jaar geleden gebeurde.





De Duitsers lieten toen in de nacht van 16 op 17 juni 1943 de Lancaster-bommenwerper ED840 van het 156 Sqn ontploffen boven het voetbalveld de Drie Molekens. De schade aan de huizen was enorm en ook de menselijke tol was niet min: vier Britten en twee Lierenaars lieten die dag het leven. (WAE)