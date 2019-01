Oplossing in zicht voor wateroverlast Lispersteenweg Kristof De Cnodder

09 januari 2019

17u09 1 Lier Goed nieuws voor de bewoners van een deel van de Lispersteenweg. Het Lierse stadsbestuur gaat in de buurt aanpassingen aan de waterhuishouding uitvoeren die de omwonenden moeten beschermen tegen natte voeten. Normaal gaat nog dit voorjaar de schop in de grond.

Op de Lispersteenweg, ter hoogte van het Hof van Beieren, werd men de afgelopen jaren regelmatig getroffen door wateroverlast. Daar wil de stad nu dus iets aan doen. “Voor zover ik weet treden er al sinds 1998 om de zoveel tijd problemen op met overtollig water in die buurt”, vertelt schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA). “In het verleden hebben we deze problematiek - samen met Aquafin - uiteraard al uitgebreid bekeken, maar een oplossing vinden was niet zo simpel.” Zo bleken Aquafins plannen van de waterhuishouding niet helemaal accuraat, wat de zaken bemoeilijkte. Intussen kwam er toch een mogelijke (deel)oplossing uit de bus.

“Op korte termijn laten we zes rioolkolken van de Lispersteenweg afkoppelen van de riolering. In plaats daarvan worden ze rechtstreeks aangesloten op de Arendbeek, die voor een stuk onder de Lispersteenweg loopt”, legt schepen Wollants uit. “Zo kan bij overvloedige regenval het water sneller worden afgevoerd richting het pompstation op de Lisperloop. Dat station kan 36.000 liter per water wegpompen. Deze ingreep zou veel ellende moeten voorkomen.”

De stad Lier maakt 22.780 euro vrij voor de werken, die in principe dit voorjaar starten. “We moeten alleen nog even bekijken hoe we de verkeersafwikkeling tijdens de werken gaan organiseren. Onvermijdelijk zal er even verkeershinder zijn”, zegt Bert Wollants.

Wollants hoopt dat in een latere fase ook de regenafvoer van het laatste stukje van de Ring kan worden afgekoppeld van de riolering onder de Lispersteenweg. “Het water dat van daar komt, kan eveneens efficiënter worden afgeleid. Maar omdat de Ring een gewestweg is, moeten we eerst aan tafel gaan zitten met de Vlaamse overheid. Hopelijk kunnen we komende maand een akkoord hieromtrent bereiken”, besluit de bevoegde schepen.