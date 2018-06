Oplichters 'verkopen' buitenverblijven 29 juni 2018

De rechters in Mechelen hebben gisteren de knoop doorgehakt in een zaak omtrent oplichting. Twee vijftigers verkochten samen buitenverblijven in Turkije, alleen werden deze nooit opgeleverd. Het parket sprak van 'valsheid in geschrifte' en 'misbruik van vertrouwen'. Beide mannen gebruikten een vastgoedkantoor in Lier om hun verhaal kracht bij te zeggen. Sommige slachtoffers liepen schade op tussen de 25.000 en 50.000 euro. Een 53-jarige man uit Putte kreeg achttien maanden cel met uitstel en moet 2.750 euro boete betalen. De tweede verdachte (57) uit Durbuy moet het komende jaar een werkstraf uitvoeren van 120 uur. Anders vliegt hij voor twaalf maanden in de cel. (TVDZM)