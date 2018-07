Oplichters moeten niet naar cel 13 juli 2018

Twee oplichters hebben respectievelijk 18 maanden cel met uitstel en een werkstraf van 120 uur gekregen. De twee vijftigers verkochten samen buitenverblijven in Turkije, alleen werden deze nooit opgeleverd. Het parket sprak van valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Enkel voor het laatste werden de tenlasteleggingen bewezen verklaard. Het onderzoek ging destijds aan het rollen nadat de slachtoffers naar de politie stapten en klacht indienden. Zij hadden geld gestort voor de aankoop van appartementen, maar de bouw van die flats kwam er nooit. Beide mannen gebruikten een vastgoedkantoor in Lier om hun verhaal kracht bij te zeggen. Sommige slachtoffers liepen schade op tussen de 25.000 en 50.000 euro. "Geld dat grotendeels als voorschot diende", klonk het bij de slachtoffers vorige maand. Het parket vorderde effectieve celstraffen, de verdediging vroeg de vrijspraak. "Er is nooit betwist dat die gelden zijn gestort, maar er is geen sprake van misbruik van vertrouwen", aldus meester Frédéric Thiebaut in mei. (TVDZM)