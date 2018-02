Opgepast voor 'watercontroleurs' 22 februari 2018

Uit meldingen van Lierenaars bij de stad, de politie Lier en drinkwatermaatschappij Pidpa blijkt dat er bedrijven in Lier een vertegenwoordiger laten rondgaan of inwoners bellen met vragen over de kwaliteit van het leidingwater. Ze stellen voor een onderzoek of analyse te doen van het kraantjeswater en stellen de kwaliteit in vraag. Op deze manier proberen ze hun (dure) toestellen te verkopen. Sommigen beweren in opdracht van de stad te werken, maar dit klopt niet. De stad en de politie willen de Lierenaars waarschuwen en vragen aandachtig te zijn voor zulke verkooppraatjes. Pidpa meldt dat dit regelmatig voorkomt. Om die reden heeft Pidpa op haar website alle nuttige info over dit soort zaken verzameld. Via deze pagina vind je alle informatie over de samenstelling van je leidingwater en tips over vermeende verkopers: www.pidpa.be/nieuws/uw-kraantjeswater-verdient-alle-aandacht. Bij twijfel, informeer bij Pidpa op het gratis nummer 0800/90.300. (WAE)





