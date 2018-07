Opgelet, ook dieren zien af in hitte 06 juli 2018

Dierenliefhebbers opgelet: ook uw geliefde viervoeters zien dezer dagen af in de hitte en hebben extra aandacht nodig. Belangrijk is om voor verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden. "Laat uw huisdier voldoende water drinken. Lange wandelingen of andere zware inspanningen hou je best voor wanneer het frisser is. Laat nooit je hond alleen achter in de afgesloten wagen. Zelfs bij milde buitentemperaturen of op een schaduwrijke plek loopt de temperatuur in de auto snel op. Daarnaast zorg je er best voor dat dieren niet onbeschut in de vlakke zon zitten of staan", zegt schepen Rik Pets. Meer info op www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer. (WAE)