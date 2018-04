Opendeurdag moskee lokt massa volk NIET-GELOVIGEN KRIJGEN RONDLEIDINGEN MET GIDS TIM VAN DER ZEYPEN

30 april 2018

02u37 0 Lier Heel wat Lierenaars hebben afgelopen weekend een bezoekje gebracht aan de Turkse moskee langs Donk. De vzw achter de moskee stelde zijn deuren open voor iedereen, ook voor niet-gelovigen. Per tientallen werden de inwoners rondgeleid. De organisatie liet weten het de deuren in de toekomst nog meer zal openstellen voor het grote publiek.

De moskee in Lier is inmiddels ruim anderhalf jaar open. Tijdens de week komen er naar schatting zo'n zestigtal gelovigen over de vloer, in de weekends loopt dat al gemakkelijk op tot een driehonderdtal. Afgelopen weekend waren niet enkel gelovigen welkom. Nu de moskee volledig af is, nodigde de Vereniging Turkse Arbeiders Lier (VTAL) alle geïnteresseerde Lierenaars uit voor een kennismaking met de Turkse moskee. In de hoop om zo zoveel mogelijk vooroordelen omtrent de islam weg te nemen. Heel wat geïnteresseerden zakten ook effectief af. Per tientallen werden de bezoekers rondgeleid in de moskee. "De rondleidingen gebeurden met gids en in een ontspannen sfeer", vertelt Atnan Önder. Hij is voorzitter bij VTAL, de vzw achter de moskee. "Het doel van onze rondleidingen was voornamelijk om onze moskee te tonen aan de mensen."





Protest

De Lierse tak van de politieke partij Vlaams Belang protesteerde destijds tegen de komst van de Turkse moskee. De partij vreesde ervoor dat de moskee zou zorgen voor de verdere islamisering van Lier. Bezoekers van de moskee afgelopen weekend trokken zich van dat protest maar weinig aan. "De reacties van alle bezoekers waren zeer positief", aldus de voorzitter nog. Positief klonk het ook bij bezoeker Jeroen (31) uit Lier. Hij woont niet zover van de moskee. "Ik rijd er soms langs als ik naar mijn werk vertrek. Ik stelde me vaak vragen. Nu ik de kans kreeg om de moskee eens van binnen te bekijken, moest ik niet lang nadenken", aldus de dertiger. "Op die manier kan ik toch weer wat bijleren en kwam ik te weten hoe alles in elkaar zit."





Tijdens de rondleidingen mocht het publiek ook allerlei vragen stellen. Of het nu over fanatisme of radicalisering ging. "Geen enkele vraag werd uit de weg gegaan", benadrukt Adnan. "Ik begrijp dat dit soms gevoelig ligt maar ik haalde ook zelf aan. Een open beleid met duidelijke communicatie wordt door de bezoekers zeer geapprecieerd." Tijdens de opendeurdag waren er niet enkel rondleidingen of werden er vragen beantwoord. Buiten voorzag de organisatie nog wat randanimatie. Niet enkel voor de bezoekers was de opendeurdag een groot succes. Ook de vzw zelf blikt tevreden terug. Ze twijfelen dan ook niet of er een vervolg aan de opendeurdag zal worden gebreid. "Op geregelde tijdstippen zullen er vanaf dit moment opendeurdagen zoals deze worden georganiseerd", besluit de voorzitter van VTAL. Wie afgelopen weekend de moskee niet kwam bezoeken, krijgt binnenkort dus een tweede kans.