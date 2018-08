Opendeur in het Spui 10 augustus 2018

02u40 1

Zondag houdt de Sociëteit der Schaepshoofden opendeur in het pittoreske Spuihuisje aan de Binnen-Nete aan De Oever dat al meer dan 500 jaar oud is. Wie mee wil doen aan de ludieke Schapenkoers in het najaar kan al zijn mascotte en zadel meebrengen. (WAE)