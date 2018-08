Opendeur bij tuinbouwbedrijf Vercammen 10 augustus 2018

02u41 0

De Gebroeders Vercammen en Evi Van Camp organiseren op woensdag 15 augustus een feestelijke opendeurdag op hun tuinbouwbedrijf aan Tallaart 76-78. Iedereen is meer dan welkom tussen 10 en 17 uur om een kijkje te nemen in het bruisende bedrijf. "Het wordt voor ons een heel bijzondere dag, want we lanceren bovendien onze Zorgboerderij Tallaart VZW én ons maisdoolhof", zegt Evi Van Camp fier. Meer info: Evi Van Camp, evi@gebroedersvercammen.be of 0485/182 614. (WAE)