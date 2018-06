Open Vld wil van vijf naar acht zetels 07 juni 2018

02u32 0

De liberaalse partij toont zich ambitieus in Lier: Open Vld gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor acht zetels. "De uitdagingen blijven groot en onze ambitie gaat veel verder dan het aanleggen van straten en pleinen", zegt Marleen Vanderpoorten, die voor de burgemeesterssjerp gaat. De liberalen willen o. a. extra investeringen in monumenten. Zo is er de gefaseerde restauratie van de Sint-Gummaruskerk en de uitvoering van het beheersplan van het Begijnhof. In samenwerking met de Vlaamse Erfgoedkluis krijgt het Timmermans-Opsomermuseum bovendien een tweede leven. En met de oprichting van 'Lier Foundation' krijgt de globale monumentenzorg steun en financiering. Ambitieus is ook het plan 'water in de stad', als aanvulling op het 'Masterplan Centrum'. Ten slotte wil Open Vld een onafhankelijk centrummanager voor de cel Economie en een digitaal loket als communicatiemiddel tussen overheid en bewoner. (WAE)