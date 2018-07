Op wandel met Vikingen door Netestad 12 juli 2018

02u52 0

Toerisme Lier pakt uit met een nieuwe wandeling en gaat daarmee de Scandinavië-toer op. Met de Scandinavië-toer loop je in de voetstappen van koningen, Vikings, bisschoppen en schrijvers. Hun verhalen ontdek je op de toer."





Door de eeuwen heen kreeg Lier een aantal beroemde Denen, Noren en Zweden te gast. De noordelijke bezoekers lieten echter heel wat sporen na in het centrum. Zo plunderden ze in 1832 de Sint-Pieterskerk en onthoofdden ze de priester. Om dit te herdenken luiden jaarlijks op de donderdag voor Sint-Andries (30 november) om 19 uur alle klokken op het Lierse grondgebied. Ander markant feit is dat de Zweedse koning destijds naar Lier vluchtte, vandaar de Deensestraat in Lier. "Op zeven locaties plaatste Toerisme Lier messing gedenkplaten die verwijzen naar de gebeurtenissen. Hierover kom je meer te weten in de Sint-Pieterskapel, het Hof van Denemarken, de Deensestraat, het Kolveniershuis en Herberg De Valk op de Grote Markt, de Sint-Gummaruskerk en het woonhuis van Felix Timmermans in de De Heyderstraat", legt schepen Rik verwaest uit.





Wie de QR-codes inscant krijgt het verhaal van twaalf eeuwen Liers-Scandinavische verbondenheid. Informatie kan je lezen in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Deens. Info: http://www.visitlier.be/doen/wandelen/scandinavië-toer. (WAE)