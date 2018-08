Oorzaak brand Netekanaal voer voor discussie Burgemeester sluit kwaad opzet uit, vlaamse waterweg niet BERTJE WARSON

07 augustus 2018

02u49 0 Lier De Vlaamse Waterweg is bezig met het interne onderzoek naar de oorzaak van de grote brand aan het Netekanaal zondagavond. De organisatie sluit niet uit dat er kwaad opzet in het spel was, al wil burgemeester Frank Boogaerts daar niet van weten. "Het lag wel degelijk aan zelfontbranding."

Flashback naar zondagavond: toen werd de brandweer in allerijl opgeroepen naar het Netekanaal, op de grens van Lier en Emblem ter hoogte van het jachthaventje. Een gebied van drie hectare, waar De Vlaamse Waterweg en hun 'groenaannemers' torentjes met vers gemaaid gras stockeerden, stond daar in lichterlaaie. "Een vervelende zaak. Wij stockeren al jaren maaisel van de bermen langs de Nete en het Netekanaal op deze plek. Hoe dit is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Al kunnen we geen kwaad opzet uitsluiten. Zelfontbranding dan maar? Die piste lijkt ons niet echt geloofwaardig", zegt een verantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg. Een heel ander geluid echter bij burgemeester van Lier Frank Boogaerts, die kwaad opzet uitsluit. "In zo'n hopen maaisel kan de temperatuur door de hitte oplopen tot 100 graden. De oorzaak moet dus niet ver worden gezocht: het gaat om zelfontbranding", zegt de burgemeester beslist.





Nooit eerder problemen

"Nochtans hebben we nooit eerder problemen gehad", reageert De Vlaamse Waterweg op die uitspraak. "Onze aannemers werken altijd veilig. Het maaisel wordt bijeengebracht aan het Netekanaal om daarna naar een verwerkingsbedrijf gevoerd te worden om er compost van te maken. Zo'n brand in de toekomst vermijden zouden we kunnen doen door het maaisel rechtstreeks te vervoeren naar het verwerkingsbedrijf, maar dat kost natuurlijk een pak extra geld."





Gloeiende massa

Geld dat misschien geen slechte investering zou blijken: de brand woedde zondagavond immers bijzonder hevig. Zelfs bomen en bermen werden niet gespaard van de vlammen. "Het gebied was één gloeiende massa. De Lierse brandweer vroeg meteen hulp van de Berlaarse en Duffelse brandweermannen van Rivierenland", schetst eerste sergeant Pieter van Loven van de Lierse brandweer de toestand. "Om de vuurzee te bestrijden vroeg de brandweer een kraan van de stad. Die kregen we ook, maar algauw bleek de machine te klein en werd de hulp van het bedrijf Mortelmans alsnog ingeschakeld. Zij konden met een grote kraan het gras uit elkaar trekken. De hulpdiensten werkten door tot 2 uur 's nachts en hervatten gisterenmorgen het werk. Ondanks alle inspanningen smeulde het gras gisterenmiddag immers nog steeds. Het nabijgelegen jachthaventje ondervond de meeste hinder door de vlammen. De rest van de vakantie zal hopelijk rustiger verlopen voor de booteigenaars", besluit sergeant van Loven.