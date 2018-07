Ook ondergrondse afvalcontainers zien af door hitte 28 juli 2018

02u44 0 Lier Ongerustheid in Lier: verschillende bewoners melden dat de ondergrondse afvalcontainers het laten afweten door de warmte.

"Er gebeurt altijd wel iéts waardoor die ondergrondse afvalcontainers niet werken. Nu ligt het weer aan de hitte", klinkt het her en der.





Naar aanleiding van de vele klachten over het slecht functioneren van de containers heeft de stad contact opgenomen met IVAREM en hen verzocht om onmiddellijk actie te ondernemen.





"IVAREM heeft bevestigd dat er door de warmte problemen zijn met de elektronica in de systemen. Ze zorgen ervoor dat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft en vragen de gebruikers via hun Facebookpagina om afval best 's ochtends of 's avonds naar een container te brengen, omdat het dan frisser is", zeggen burgemeester Frank Boogaerts en schepen Lucien Herijgers (N-VA).





(WAE)