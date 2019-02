Ook morgen nog staking bij Van Hool? Bonden: ‘wachten op seintje directie omtrent loonkwestie’ Kristof De Cnodder

13 februari 2019

16u44 0

Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt werd er al vanaf dinsdag gestaakt. Los van de nationale syndicale actie ontstond er gisteren een spontane actie omtrent de verloning bij Van Hool. Een groot deel van het personeel pikte het niet dat de dienst na verkoop recent één euro per uur opslag kreeg en de andere afdelingen niet. Vandaag liep de staking gewoon door en mogelijk wordt er morgen nog steeds niet gewerkt.

“Slechts vier procent van onze in totaal 2 900 arbeiders kwam vandaag opdagen”, vertelt woordvoerder Dirk Snauwaert van Van Hool. Toenaderingsgesprekken tussen directie en de vakbonden zijn er volgens die laatsten vooralsnog niet geweest. “We hebben de hele dag gewacht op een telefoontje van de directie, maar dat kwam er niet”, zegt secretaris Hans Vaneerdewegh van de socialistische vakbond ABVV. “Als een uitnodiging tot overleg uitblijft, sluit ik niet uit dat de actie nog één of meerdere dagen verder zou kunnen duren. Donderdagochtend zien we weer verder.”

Dirk Snauwaert benadrukt dat de directie niet over één nacht ijs is gegaan bij de toekenning van de opslag aan de dienst na verkoop. “Om de zo veel tijd wordt het interne classificatiesysteem van de verschillende afdelingen herbekeken. Sommige diensten winnen op een gegeven moment aan gewicht binnen het bedrijf en dat straalt af op de verloning”, aldus Snauwaert. “Tegelijk kan het niet de bedoeling zijn om iedere dienst zomaar automatisch een loonsverhoging toe te kennen.”