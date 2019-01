Onze journalist brengt boek uit over voetbalclub Lierse Redactie

24 januari 2019

17u27 0

Er is een nieuw boek over voetbalclub Lierse op de markt. Auteur van het naslagwerk is Kristof De Cnodder, die als sportjournalist voor deze krant al dertien jaar bij Lierse over de vloer komt.

“Jaren geleden schreef ik al een boek over Lierse SK, maar door omstandigheden werd dat nooit gepubliceerd”, vertelt De Cnodder. “Blijkbaar was één van de oude proefdrukken in handen gekomen van de huidige clubbestuurders. Zij vroegen me een herwerkte versie te maken om te koop aan te bieden bij de supporters. Het herwerken was nodig, want in een paar jaar is er veel veranderd op het Lisp. Na het faillissement in mei vorig jaar maakte Lierse zelfs een doorstart onder de naam Lierse Kempenzonen.”

“Hoe dan ook hangt er een grote historie en traditie vast aan de naam Lierse. Dat verleden koesteren we”, zeggen Lierses CEO Yorik Torreele en commercieel directeur Thomas Broeckaert. “Onlangs openden we een clubmuseum en de uitgave van dit boek brengt opnieuw een meerwaarde.”

In zijn schrijfproces kreeg Kristof De Cnodder hulp van enkele Lierse sympathisanten/clubhistorici en van oud-spelers die herinneringen oprakelden. Eén helper kreeg ook een speciale vermelding in het dankwoord. “Frans Vermeyen - één van dé grootste voetballers die Lierse ooit had - bezorgde me een schat aan informatie”, aldus de auteur. “Helaas heeft Frans de publicatie nooit mogen meemaken. Op 18 januari was het vijf jaar geleden dat Frans overleed.”

Het geïllustreerde pocketboek - dat is opgebouwd rond verschillende thema’s, zoals ‘memorabele spelers’ en 'memorabele momenten’ - kost twintig euro. Het is verkrijgbaar in Lierses fanshop, in het Themacafé en op het clubsecretariaat.