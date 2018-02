Ontsluiting sportinfrastructuur Hoge Velden: "Ondertunneling of via wijk Herderin" 28 februari 2018

02u37 0 Lier "Nu het stadsbestuur zich inzet voor de ontwikkeling van voetbalvelden en andere sportinfrastructuur aan de Hoge Velden, moet er wel iets gedaan worden aan de onveilige oversteek op het kruispunt Aarschotsestenweg-Ring", zegt raadslid Koen Breugelmans (CD&V). "Een ondertunneling zou de beste oplossing zijn", antwoordt schepen Bert Wollants (N-VA).

"Als de sportinfrastructuur op de Hoge Velden klaar is, zal het aantal gebruikers van die gevaarlijke oversteek immers stijgen. Wij vinden het zeer belangrijk om de gebruikers van de site aan te moedigen om met duurzame middelen naar hun sportclub te komen. Recent vernamen wij via een parlementaire vraag van Kathleen Helsen aan de bevoegde minister dat er momenteel bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geen plannen zijn om het gevaarlijke kruispunt Aarschotsesteenweg-Ring aan te passen. Het scenario van een ondertunneling voor fietsers en voetgangers waarvan ooit sprake was, is blijkbaar niet meer aan de orde. Dat vinden wij jammer. Daarom vragen wij wat de visie is van het schepencollege over de ontsluiting van de site Hoge Velden voor zwakke weggebruikers? Plant de meerderheid een initiatief naar de bevoegde minister toe om aan een meer veilige oplossing te werken?", vraagt raadslid Koen Breugelmans zich af.





Rotonde geschrapt

"Bij de opmaak van het RUP werd aangehaald dat de ondertunneling slechts een mogelijke langetermijnoplossing zou zijn. De aanleg van een rotonde met ondertunneling was al geschrapt door het AWV. In 2006-2007 vonden er in dat kader herinrichtingswerken plaats voor dat kruispunt. De toenmalige Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) verwees in haar advies van juni 2012 al naar deze problematiek voor de fietsers. We hebben besprekingen gevoerd met AWV waaruit blijkt dat een ondertunneling momenteel niet tot de opties behoort. Om die reden wordt nu bekeken of de site voor fietsers ontsloten kan worden vanop de Waversesteenweg via de wijk Herderin. Indien de mogelijkheid van ondertunneling zou kunnen, zal het schepencollege het uiteraard niet nalaten om die opportuniteit aan te grijpen", zegt schepen Bert Wollants nog.





Sportschepen Ivo Andries (Open VLD) geeft nog dit mee: "Op dit ogenblik wordt er op de Hoge Velden nog niets gebouwd. Er kan pas gestart worden met de invulling van zodra de stad eigenaar is of beschikking heeft van alle gronden daar". (WAE)