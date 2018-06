Ontdek Ingrid Geudens' aquarellen in Het Vleeshuis 01 juni 2018

03u01 0

Ingrid Geudens, die al vijftig jaar tentoonstelt, pakt in het historische Vleeshuis uit met aquarellen op zijde en papier, olieverfschilderijen en terracottabeeldjes. "Mijn thema is 'Innig verbonden met de natuur'. De natuur is mijn onuitputtelijke inspiratiebron en is door heel mijn oeuvre aanwezig. Alles wat negatief is, ga ik voorbij...", zegt de kunstenares die haar atelier heeft in het bosrijke Zoersel. Ingrid beheerst meerdere disciplines, zoals textielkunst, keramiek en aquarel. Ze kiest voor natuurlijke materialen en maakt haar eigen pigmenten met plantaardige kleurstoffen, wat een prachtig effect geeft op wilde zijde. Met het zijdeschilderen oogstte zij tot in Japan groot succes en won ze meermaals internationale prijzen. Schepen Marleen Vanderpoorten opende de expo en die kan je nog bezoeken tot en met zondag 3 juni van 11 tot 18 uur. (WAE)