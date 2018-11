Ondernemerskoppel biedt één miljoen voor oud stadskantoor Kristof De Cnodder

20 november 2018

16u10 0

Een ondernemerskoppel uit Lier heeft één miljoen euro geboden voor de voormalige Lierse stadskantoren op de Grote Markt. Het heeft er alle schijn van dat het stadsbestuur dat bod zal aanvaarden, want tijdens de openbare verkoopsprocedure liepen er geen andere biedingen binnen.

Eind 2013 namen de stadsdiensten hun intrek in ruimere en modernere kantoren op de Dungelhoeffsite. Daardoor had de stad de historische gebouwen waar vroeger de stadsadministratie zat niet meer nodig. ’t Schaekberd en In de Roode Flesch – zoals de vijftiende-eeuwse panden heten – werden te koop aangeboden en vanmiddag was de ultieme biedingsdag.

Uiteindelijk daagde slechts één bieder op: een koppel uit Lier met een bedrijf in Mechelen. De geïnteresseerden toonden zich bereid om één miljoen op tafel te leggen voor de gebouwen in kwestie. Hoewel een officiële schatter de waarde op 1,2 miljoen euro had geraamd, ziet het er toch naar uit dat de stad het bod zal aanvaarden. De definitieve beslissing hieromtrent moet weliswaar worden genomen door de gemeenteraad. Vermoedelijk komt de verkoop in december of januari op de agenda. Als de gemeenteraad het bod toch onvoldoende zou vinden dient de hele verkoopsprocedure te worden overgedaan, maar die kans lijkt dus eerder klein.

De potentiële kopers gaven liever nog niet al te veel commentaar. “Vooraleer we onze plannen uit de doeken doen, willen we eerst honderd procent zeker zijn dat de deal rond is”, verklaarde het koppel. “Maar wees gerust: hetgeen we in gedachten hebben gaat absoluut een meerwaarde bieden aan de Grote Markt. Hoe dan ook voorzien we eerst een aanzienlijke periode van verbouwingen voor binnenin.” Het zou alvast niet de bedoeling zijn om een grote horecazaak te beginnen op de locatie.