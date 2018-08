Ondergrondse containers werken niet? Dan maar afval ernaast dumpen 01 augustus 2018

02u47 0 Lier Intercommunale IVAREM zit met de handen in het haar. De electronica van de ondergrondse afvalcontainers (OCT's) - die vlak in de zon staan - werkt niet meer. Bijgevolg deponeren Lierenaars hun afval naast de OCT's.

"De leverancier Kliko uit Nederland zoekt naar een oplossing maar is overgeleverd aan de natuurkrachten", zegt directeur Jos Boeckx van IVAREM. "Als de zon op de OCT's staat en het meer dan 60 graden wordt, laat de electronica het afweten. De kaartlezer van de gebruiker aanvaardt de badge niet en de gebruiker kan tot zijn grote ergernis zijn zakje afval niet in de afvalcontainer deponeren. Van de 80 OCT's die op het grondgebied van Lier staan, werkten er acht niét omdat ze pal in de zon stonden. Daar maten we temperaturen tussen de 80 en 90 graden. Daarnaast waren er nog heel wat kleine storingen. Als er wolken zijn, zoals vandaag, is er geen probleem", legt Tom D'Hanis, operationeel verantwoordelijke uit.





Vrijdag zijn twee mensen de hele dag met de problematiek bezig geweest. De vaste technieker werd naar Lier gestuurd en vanuit het kantoor in Muizen werd alles op de voet gevolgd. Leverancier Kliko stuurde ook techniekers om herstellingen uit te voeren en zoekt nu naar een oplossing", zegt Tom D'Hanis nog. (WAE)