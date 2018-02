Oeps, hoogtewerker te kort voor Zimmertoren RESTAURATIEWERKEN DRAAIEN IN DE SOEP BERTJE WARSON

23 februari 2018

02u55 0 Lier Vaudeville in Lier, met de Zimmertoren in de hoofdrol. Dat heeft zich gisteren afgespeeld bij de technische diensten die opgeroepen waren om een raam in de toren te herstellen. De hoogtewerker van de stad bleek daarbij te kort. Bovendien zijn stadswerklieden helemaal niet opgeleid om een glas-in-loodraam te herstellen.

De onderhoudswerken aan de Zimmertoren zouden gisteren eindelijk van start gaan. De stadswerklieden zouden via een hoogtewerker een raam herstellen dat dreigde uit de toren te vallen, omdat het eiken houtwerk rot is. Rond 10 uur 's ochtends verzamelden journalisten, toeschouwers en de voorzitter van het Zimmercomité, Jos d'Haens om getuige te zijn van de werken. Na een uurtje kwamen de stadswerklieden echter een aparte boodschap meedelen: de hoogtewerker die gebruikt zou worden bij de herstelwerken aan het raam bleek... niet hoog genoeg.





Ladder

Er zat niets anders op voor de werklieden dan via een ladder het raam te bereiken. "De communicatie laat ver te wensen over", aldus de werkmannen. "De stad zal nog een hoogtewerker moeten huren. Bovendien is de herstelling van zo'n glas-in-loodraam specialistenwerk. Wij kunnen nu enkel alles toeplakken, zodat het venster er niet uitvalt." De voorzitter van het Zimmercomité was not amused met deze mededeling: "Wat een klucht, iedereen blaast hier verzamelen voor niets. Onze Zimmertoren is ondertussen verder aan het wegrotten, iets wat ik bovendien al jaren aankaart. Op 9 mei 2016 heb ik een vergadering met de stad, de technische dienst en Toerisme georganiseerd en negen punten omtrent restauraties naar voren gebracht waar ik toen al 10 jaar op aandrong. We zijn nu alweer twee jaar later en er is nog altijd niets gebeurd. Nochtans zijn de reparaties aan de gebouwen, alsook het onderhoud van de tuin, ten laste voor de stad".





Wegrotten

De lijst van op til staande herstellingswerken is ondertussen groot. "De reparatie van de dakgoot van het geklasseerde Schippershuis heeft men zolang laten aanslepen dat de inkomdeur erronder verrotte. Er werd een nieuwe deur geplaatst, maar de dakgoot is nog altijd niet hersteld, waardoor er binnenkort waarschijnlijk alwéér een nieuwe deur dient te komen", zegt d'Haens. "Verder zijn er in de Zimmertoren een twintigtal glas-in-loodramen met eiken houtwerk aan het wegrotten en is ook het smeedwerk verroest. Eveneens moeten de ramen van de dak-kappelen van het Zimmerpaviljoen geschilderd worden. Op sommige plekken kan daar zelfs niet geschilderd worden omdat er geen hout meer is. Deze werken alleen al worden geschat op minstens 1 miljoen euro. En dan is er de afbakening langs de Nete op het grasveld achter het Zimmermuseum die verdwenen is. Als er straks kinderen in de Nete sukkelen, wie is dan verantwoordelijk? Ten slotte zijn er ook al een hele tijd problemen rond de parking.Onze technici, die de Zimmertoren al jaren onderhouden, vinden meestal geen parking en als ze er eentje vinden moeten ze voortdurend parkeerbonnetjes leggen. Gewoon schandalig dat de vrijwilligers die de Zimmertoren, het gezicht van Lier, draaiende houden, zelfs geen parkeerplaats krijgen", besluit Jos d'Haens.