OCMW koopt zeventien begijnhofwoningen (En gaat ze restaureren met Vlaamse steun) Kristof De Cnodder

21 november 2018

17u13 0

Het OCMW van Lier gaat zeventien woningen in het geklasseerde begijnhof overnemen van kerkfabriek Sint-Gummarus. Het OCMW – dat 2,6 miljoen euro betaalt voor de huizen – kan een aanzienlijk hogere restauratiepremie lospeuteren bij de Vlaamse overheid dan de kerkfabriek.

Vriend en vijand zijn het er over eens dat een restauratie van het Lierse begijnhof zich opdringt. De stad Lier heeft de bedoeling om in de komende vijf jaar straten en huizen in het stukje Unesco Werelderfgoed op te knappen.

In dat kader moet ook de overname van zeventien woningen van de kerkfabriek worden gezien. “De kerkfabriek zou slechts veertig procent van de restauratiekosten kunnen terug krijgen via premies van de Vlaamse overheid, terwijl wij als openbaar bestuur aanspraak kunnen maken op tachtig procent subsidies”, zegt Liers OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “Daarvoor moesten we wel voor het einde van dit jaar de nodige regelingen treffen, want vanaf 2019 verandert de regelgeving. Vanaf dan zouden wij nog slechts over zestig procent aan toelages kunnen beschikken. Gelukkig zijn alle formaliteiten tijdig in orde geraakt.”

Het OCMW legt 2,6 miljoen op tafel voor de zeventien huisjes in de Wezenstraat, Hellestraat, Sint-Margaretastraat, Symforosastraat, Martinushoek, Grachtkant, Kalvarieberg en Oud Kerkhof. In ruil ontvangt men voortaan dan wel de huurgelden van de mensen die er wonen. De kerkfabriek kan de centen van de verkoop goed gebruiken om de Sint-Gummaruskerk en Sint-Margaritakerk in een betere staat te herstellen.

In het begijnhof zelf zou in de komende legislatuur de restauratie in vier verschillende fases zichtbaar moeten worden. Volgens eerdere ramingen zijn er in totaal voor 25 miljoen euro kosten aan de beschermde site, die grotendeels dateert uit de zeventiende en achttiende eeuw. Maar nogmaals: Vlaanderen is dus bereid om vier vijfde van de gemaakte kosten te dragen. Wie een huis huurt in het begijnhof moet tijdens de werkzaamheden aan zijn stulpje mogelijk een poosje elders gaan slapen. “Als het zo ver is, helpen we uiteraard mee zoeken naar een tijdelijke oplossing”, verzekert Marleen Vanderpoorten.