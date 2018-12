OCMW herbekijkt boodschappendienst Kristof De Cnodder

12 december 2018

Het OCMW van Lier gaat vanaf 1 januari de bestaande boodschappendienst voor minder mobiele Lierenaars anders organiseren. Vanaf dan bestaat de mogelijkheid om in groep te gaan winkelen. Het gaat voorlopig om een proefproject.

Op dit moment heeft het Lierse OCMW al een boodschappendienst. Hulpbehoevende senioren, gehandicapten of chronisch zieken kunnen via het OCMW iemand inschakelen die voor hen naar de winkel gaat. Maar nu besliste de OCMW-raad om het systeem te herbekijken. Vanaf Nieuwjaar krijgen minder mobiele personen de kans om op gezette tijdstippen zélf in groep te gaan winkelen met enkele begeleiders. Bedoeling is om het sociale netwerk van de mensen in kwestie te vergroten.

De winkeluitstappen naar de lokale Colruyt vestiging vertrekken vanuit dienstencentra De Kroon, De Rosmolen en Het Schoppeke. Deelnemers kunnen een beroep doen op de gratis vervoerdienst van het OCMW. Inschrijven dient te gebeuren via dienstencentrum De Rosmolen. Voorlopig gaat het om een proefproject dat loopt tot en met 30 juni. Nadien volgt een evaluatie.