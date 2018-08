Nog lang niet uitgekreund WALTER GROOTAERTS EN CO ZONDAG IN MECHELEN, VANAVOND IN PALLIETERSTAD BERTJE WARSON

23 augustus 2018

02u40 0 Lier Maanrock verwelkomt ze zondagavond als hoofdact in de Dijlestad, maar vanavond mogen De Kreuners nog eens een thuismatch spelen in de Pallieterstad. En dat het zal knallen, staat zeker vast. Opperkreuner Walter Grootaerts: "Het wordt - in één woord - indrukwekkend."

De Kreuners dus. De olijke band, bestaande uit Ben Crabbé, Axl Peleman, Jan Van Eyken, Erik Wauters en BL (Bekende Lierenaar) Walter Grootaerts, heeft nog een drukke week voor de boeg. De apotheose volgt zondagavond, wanneer ze Mechelen in vuur en vlam zetten tijdens Maanrock. Voor het zover is, wordt er al eens een generale repetitie gehouden tijdens Lier Centraal. En een thuismatch in de Pallieterstad, dat is zo mogelijk nóg indrukwekkender dan de grote festivals. "Wij leven er al weken naartoe om anderhalf uur lang een show te kunnen brengen om u tegen te zeggen. Speciaal voor Lier komt er een verrassingsact en putten we uit ons eigen repertoire. De omstandigheden zijn uitstekend. We staan op een groot podium met eigen setting, belichting én in de Pallieterstad waar het allemaal begonnen is.





In 1978 hebben we onze eerste stappen in de muziekscene in de Pallieterstad gezet, maar populair waren we zeker niet, we werden overal buitengesmeten: te veel lawaai", lacht Grootaerts. "Uiteindelijk hebben we op het Lisp een ruimte kunnen afplakken. Heel wat songs werden hier in Lier gemaakt. Ondertussen staan we al 40 jaar op de planken."





Ring geblokkeerd

In 1990 gaf de groep haar duizendste concert in de Pallieterhal. Opmerkelijk: door de vele fans die het concert wensten bij te wonen, raakten alle toegangswegen naar Lier totaal geblokkeerd. "Het concert was al uitverkocht, maar mensen bleven maar toestromen", herinnert Walter Grootaers zich. "De politie heeft die dag heel wat werk gehad op de weg." Er volgde heel wat succes over heel Vlaanderen, tot er plots een einde kwam aan het mooie liedje. Op 14 december 2012 raakte bekend dat De Kreuners ermee gingen stoppen. Het nieuws sloeg in Vlaanderen in als een bom.





De grote comeback

"Het was op. Ik had rust nodig", vertelt Grootaerts. "Maar als er één iemand wegvalt uit de groep, tja... dan is het gedaan met De Kreuners. Wij bleven wel contact houden, maar hebben zes jaar niet gespeeld. Geen optredens, niets meer... Op zekere dag gingen we samen iets eten en trokken de anderen aan mijn arm: zouden we niet terug beginnen? 'Laat ons eerst terug repeteren om te zien of we het nog kunnen', antwoordde ik. Maar toen we na zes jaar die eerste noten samen speelden, klonk het alsof we nooit waren weggeweest. De Kreuners waren terug", lacht Walter. "Ons eerste grote optreden was 'Genk on stage', een gigantische verrassing. 20.000 man ging uit zijn dak. We waren weer vertrokken... Overal waar wij komen, zweeft een onwaarschijnlijke vibe. Wij hebben blijkbaar een grote erfenis nagelaten", stelt Grootaerts vast.





Burgemeester van Lier?

Grootaers (Open Vld) is ook schepen van Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling en Wonen en heeft zopas zijn comeback op VTM gemaakt met het nieuwe programma 'The Voice', waar hij coach is. Of hij - als officieus uithangbord van Lier - geen burgemeesterssjerp ambieert? "Ik twijfel of ik wel een goede burgemeester zou zijn. Marleen Vanderpoorten heeft al bewezen dat zij een perfecte burgervader is. En ik? Ik zal er alles aan doen opdat Lier een gezellige provinciestad blijft", besluit Grootaers.





De Kreuners: vanavond vanaf 19 uur op Lier Centraal aan de Grote Markt.