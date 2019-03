Nog enkele tickets beschikbaar voor Wouter Deprez in De Mol Kristof De Cnodder

04 maart 2019

15u01 0 Lier Liers cultuurcentrum De Mol krijgt op donderdag 14 en vrijdag 15 maart - telkens om 20.15 uur - de bekende stand-up comedian Wouter Deprez over de vloer.

Comedian Wouter Deprez brengt in Lier zijn show Levend & Vers. De voorstelling op vrijdag is uitverkocht, maar voor die op donderdag zijn er nog enkele tickets beschikbaar. Een inkomkaart kost 22 euro. Bestellen kan via www.lierscultuurcentrum.be