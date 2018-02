Nog bouwproject in buurt op komst 14 februari 2018

Ook op de hoek van de wijk Zevenbergen met de drukke en gevaarlijke Antwerpsesteenweg zijn er plannen voor een nieuwbouwproject. "In december 2017 werd een aanvraag ingediend voor een bouwproject met 88 woningen, nu zouden het er nog 64 zijn. Die komen er ter hoogte van Antwerpsesteenweg 459-461. Dit is recht tegenover Hubo op de hoek van de ingang van de wijk Zevenbergen. Iedereen kent de problematiek van de Antwerpsesteenweg met 'de doorsteek Colruyt'. Is het schepencollege er zich van bewust dat een dergelijk bijkomend project de draagkracht van de Antwerpsesteenweg en de wijk Zevenbergen ver overstijgt?", stelt Freddy Callaerts (sp.a). Schepen Walter Grootaers (Open Vld) antwoordt dat de aanvraag alleen huizen en appartementen en geen handelspanden betreft. "Dit dossier wordt nog bestudeerd en daarna volgt het openbaar onderzoek. De stedenbouwkundige aanvraag betreft concreet het slopen van het handelspand en het optrekken van 64 woningen", zegt schepen Grootaers. (WAE)