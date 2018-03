Nog amper bezoekers voor musea TIMMERMANS-OPSOMERHUIS: 77% MINDER BEZOEKERS IN 7 JAAR BERTJE WARSON

20 maart 2018

02u37 0 Lier Het Timmermans-Opsomerhuis, het museum van Felix Timmermans, Lodewijk Van Boeckel, Isidoor Opsomer, Tony Bergmann en andere Lierse kunstenaars trok in 2017 nog maar 2.193 bezoekers. In 2010 waren er dat nog 9.521. Dat is een daling van 77% in 7 jaar. De stad hoopt dat het vernieuwde Stadsmuseum weer meer bezoekers zal krijgen.

Vermits er kosten zijn en onvoldoende belangstelling voor Timmermans-Opsomerhuis, stelt de stad het te koop. Het museum moet verhuizen naar het vernieuwde Stadsmuseum dat op 27 september 2018 geopend wordt, maar Lierenaars zijn er niet over te spreken dat hét museum van de Lierse kunstenaars, de ziel van Lier, naar de Florent Van Cauwenberghstraat verhuist. De stad hoopt dat het Stadsmuseum, nu nog het Wuyts-Van Campen en Baron Caroly museum, meer bezoekers zal trekken.





In het toekomstig Stadsmuseum worden momenteel vernieuwings- en aanpassingswerken uitgevoerd. In de rechterzaal of de blauwe zaal zorgde de verwijdering van het vast tapijt dat er al meer dan zestig jaar lag, voor een verrassing.





Tegelvloer

"De stadswerklieden ontdekten een prachtige 19de eeuws blauwe tegelvloer. Ze slaagden er in om de bruine smurrie van de tegels te halen en hebben de vloer perfect kunnen reinigen waarvoor zij een pluim verdienen. Deze zaal wordt trouwens de onthaalbalie", zegt schepen van Musea Rik Verwaest (N-VA). In de tweede zaal werd het parket verwijderd en kwam er een aslaag tevoorschijn. Het as diende wellicht om het parket te beschermen. Het parket wordt herbruikt en er komt een nieuwe onderlaag. Ook in de andere zalen wordt het parket behouden.





"Tweede verrassing was dat in de derde zaal een muur verwijderd werd en er mooie houten panelen tevoorschijn kwamen. We gaan er een 19de eeuwse kunstkamer inrichten met het salon van Baron Caroly", legt schepen Verwaest uit.





De zalen krijgen allemaal een thema. Zo komt in de derde zaal Het Gulden Kabinet met Felix Timmermans en waardevolle Lierse kunstenaars. Helemaal achteraan in deze zaal wordt het skelet van de Lierse mammoet (in 3D geprint) geplaatst.





Zimmertoren

Niet alle musea, toeristische trekpleisters of attracties hebben dalende cijfers. De Zimmertoren, het icoon van de stad trekt weer meer bezoekers. In 2017 kwamen er 11.123 bezoekers, wat een stijging is van 0,6%. In 2011 telde de Zimmertoren 21.251 bezoekers en daarna ging het tot 2016 in dalende lijn. De trend is nu omgebogen. De Zimmertoren kreeg bezoekers uit 101 landen, de meeste kwamen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië en Amerika.





Waterperels

Het recreatie- en golfslagbad Waterperels is dé grootste publiekstrekker van Lier. Vorig jaar kregen zij 359.216 zwemmers, een stijging van 11,7%. De Dienst Toerisme kreeg 26.559 bezoekers uit 75 landen aan de balie. Dit is 12,4% meer dan vorig jaar. Ook de digitale pagina's werden 260.570 keer bekeken wat een stijging is van 17,13%. De Moedige Bootvissers vaarden 15.349 toeristen rond op de Binnen-Nete, een stijging van 15,75%. De Sint-Gummaruskerk mocht 19.580 toeristen ontvangen en kampt met een daling van 9,8%.