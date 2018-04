Nog 31 nutskasten krijgen historische bestickering 07 april 2018

Eenendertig nutskasten in Lier en Koningshooikt krijgen een historische bestickering. "Blikvangers zijn het voormalige Hôtel d'Anvers in de Antwerpsestraat met wintertuin, de Volmolenbeek met watermolen op de Gasthuisvest, de 'mannen van de luien hoek' in de Kartuizersvest, de mammoet op de Baron Opsomerlaan en de Lierke Plezierke-stoet uit 1929 in de Predikherenlaan", zeggen schepen Rik Verwaest en de stadsgidsen Hugo Broes en Marc Keustermans. "Op het Lisp komen beelden van de kampioenenmatch uit '97 en topschutter Bernard Voorhoof. Aan de Mechelsesteenweg tonen we het verdwenen Lyra-stadion." (WAE)