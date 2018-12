NMBS hernieuwt engagement: 100 extra parkeerplaatsen aan Tramweglei Kristof De Cnodder

17 december 2018

De NMBS gaat in 2019 doorwerken aan de uitbreiding van de parking in de Lierse Tramweglei. Dat blijkt na een parlementaire vraag die Liers kamerlid en schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) stelde.

In 2017 kondigde de NMBS al aan dat men de parkings in de buurt van het Lierse station zou verbeteren en uitbreiden. In een eerste fase werd een deel van de parking aan het Leopoldplein heraangelegd en werd de overdekte fietsenstalling vergroot, maar de voorziene extra parkeergelegenheid aan de Tramweglei (honderd bijkomende plaatsen) kwam er tot dusver niet.

Toen Bert Wollants bevoegd minister François Bellot (MR) onlangs vroeg of er nog schot zou komen in dit dossier kreeg hij een positief antwoord. Minister Bellot bevestigde dat er inmiddels 330 000 euro werd opzij gezet voor de werkzaamheden en dat de nodige omgevingsvergunning begin volgend jaar zal worden aangevraagd.

Kamerlid/schepen Wollants is tevreden over het hernieuwde engagement. “Hiermee wordt de Tramweglei de grootste randparking van Lier. Dat biedt opties aan bewoners, pendelaars én bezoekers van de stad”, aldus Wollants.