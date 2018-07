Nieuwpoortstraat wordt speelstraat 27 juli 2018

Van zaterdag 28 juli tot en met woensdag 1 augustus is de Nieuwpoortstraat tussen 13 en 18 uur een speelstraat. Alleen fietsers en bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is en voertuigen in het bezit van een vergunning, hebben toegang tot speelstraten. De bestuurders moeten stapvoets rijden, mogen de doorgang van de spelende kinderen niet verhinderen, verlenen hen voorrang en stoppen indien nodig.





(WAE)