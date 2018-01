Nieuwjaarsreceptie met gebak en...varkenskoppen 22 januari 2018

02u28 0 Lier Traditiegetrouw vond gisteren de Sint-Antoniusviering plaats in Koningshooikt.

Hooiktenaren legden hun offergaven aan het Sint-Antoniusbeeld in de kerk. Na de eredienst werden varkenskoppen, geschonken door varkensboeren, preskop, pensen, spek, hammen, rozijnenbrood, gebak, fruit en groenten per opbod verkocht. Twee varkenskoppen gingen voor bijna 60 euro van de hand. "Wij bakken zelf ons brood in een oude stenen bakoven.





Zo hebben wij mekaar leren kennen en elk jaar komen wij naar Koningshooikt voor dit plezant folkloristische gebruik. De varkenskop wordt gebruikt om kop, volgens een heel oud recept, van te maken", zeggen inwoners uit Rijmenam.





De Landelijke Gilde en de Dorpsraad leiden alles in goede banden en de opbrengst gaat naar de verfraaiing van de kerk. Daarna werden alle dorpsgenoten door het stadsbestuur en plaatselijke handelaars getrakteerd op een sfeervolle nieuwjaarsreceptie met kraampjes en 'Jutse specialiteiten', op de parking achter de kerk





(WAE)