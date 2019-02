Nieuwe videowall voor groetruimte Kloosterheide Kristof De Cnodder

27 februari 2019

De stad Lier gaat een nieuwe videowall aankopen om in de groetruimte van de stedelijke begraafplaats Kloosterheide te plaatsen. Het huidige videosysteem bestaat eigenlijk uit vier aparte schermen en dat geeft geen mooi effect.

In de plaats daarvan komt binnenkort één groot scherm. De stad gaat een kleine 14 000 euro investeren in de vervanging van de video-installatie. De vier huidige schermen worden overgenomen door Bedrijvencentrum Dungelhoeff. Daar zullen ze worden geïnstalleerd in enkele vergaderlokalen.