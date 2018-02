Nieuwe skateramp meteen getest én goedgekeurd 17 februari 2018

02u44 0 Lier Aan jeugdcentrum Het Moevement is gisteren een nieuwe skateramp ingehuldigd. "Dit is de eerste aanzet voor een nieuw skatepark, waarvoor we 95.000 euro opzijzetten", zegt schepen Rik Verwaest (N-VA).

Het skatepark aan Het Moevement is dé uitgaansplek voor skateboarders uit Lier en omgeving. Maar de meeste toestellen zijn intussen erg versleten. "De vraag naar een vernieuwd skatepark leeft al lang. We zijn daarom in gesprek gegaan met de vele jonge skaters. Samen met hen werd gekozen om allereerst de beschadigde en afgeleefde middenramp te vervangen door een gloednieuwe ter waarde van 20.000 euro." Deze investering is een eerste aanzet naar een veel grotere heraanleg van het skateterrein dit najaar. "De jongeren mogen dat trouwens ook mee helpen uittekenen", zegt schepen Rik Verwaest. De skaters genoten ten volle van de nieuwe skateramp. (WAE)