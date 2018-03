Nieuwe repetitieruimte geopend 29 maart 2018

Karen Peremans (21) en Edith Leblanc (18) openden gisteren de nieuwe repetitieruimte in het Jeugdcentrum Moevement. De stad richtte de repetitieruimte in met perfecte akoestiek, een drumstel, simbalen en er werd een nieuw reglement opgesteld. Jongeren brengen zelf hun muziekinstrument mee. Het gebruik van het lokaal is gratis maar er wordt wel een waarborg van 100 euro gevraagd. Vanaf 16 tot 26 jaar mag je de ruimte gebruiken van 10 tot 24 uur in blokken van 4 uur. Er worden ook workshops gegeven. Meer info: Jeugdcentrum Moevement Aarschotsesteenwg 1 Lier, 03/480 36 30. (WAE)