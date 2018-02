Nieuwe partij wil verkeer weer achter stadhuis laten rijden 01 februari 2018

02u32 0 Lier Marcel Taelman (63) die in november met de nieuwe partij 'HART voor de BURGER' startte, pakt nu uit met een opmerkelijk verkiezingspunt. "Omdat de grote meerderheid van de Lierenaars het beu is om ettelijke kilometers om te rijden in de stad trekken wij naar de verkiezingen met een nieuwe verkeersregeling op en rond de Grote Markt van Lier", zegt Taelman.

"Ik laat het verkeer opnieuw achter het stadhuis rijden richting Lisperstraat. Zoals het tot voor enkele jaren eeuwen was en er geen problemen waren", zegt Taelman. "Voor het stadhuis en langs het marktplein tot aan de smalle Antwerpsestraat creëer ik een autovrije zone. De terrassen kunnen uitgebreid worden, fietsers en voetgangers kunnen zich veilig bewegen en hebben minder last van uitlaatgassen. Op de Grote Markt zal je gratis kunnen parkeren met een parkeerschijf gedurende twee uur. Het handelscentrum zal sowieso een fikse opwaardering krijgen."





Verder wil 'HART voor de BURGER' dat de smalle Antwerpsestraat, een winkelstraat, autovrij wordt, ook voor bussen. "Laden en lossen kan tot 11 uur. De Florent Van Cauwenberghstraat wordt 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. Er rijden geen auto's en bussen meer over de Grote Markt. Alleen milieuvriendelijke busjes rijden nog in de binnenstad. De Vredebergstraat wordt opengesteld in de richting van de Mosdijk en de Vismarkt om te vermijden dat het verkeer ver moet omrijden richting KTA en Academie voor Schone Kunsten." (WAE)