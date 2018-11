Nieuwe bewoners in de wolken over Handbogenhof Kristof De Cnodder

16 november 2018

In de Lierse Kanunnik Davidlaan werd vanmiddag het sociale woonproject Handbogenhof officieel ingehuldigd. De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) en het lokale OCMW bouwden er 35 huurappartementen, vooral gericht op senioren.

Het project Handbogenhof hangt samen met dienstencentrum Het Schoppeke. Nadat Het Schoppeke in juni werd geopend namen vanaf september ook de eerste sociale huurders hun intrek in het bijhorende appartementsgebouw. Intussen zijn alle woonsten volzet en dus was het moment gekomen om het gebouw officieel in te huldigen.

“We hebben hier negentien flats met twee slaapkamers en zes met één”, wist Jan Hauwaert, voorzitter van LMH te vertellen. “Vijftien van de 35 wooneenheden hebben ook de nodige voorzieningen voor rolstoelgebruikers.” “De nabijheid van Het Schoppeke biedt voor de bewoners grote voordelen”, vulde Liers OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD) aan. “Zo kunnen de mensen hier bijvoorbeeld dagelijks een warme maaltijd eten aan een goedkoop tarief.”

De mensen die recent hun intrek namen in het Handbogenhof zijn alvast erg te spreken over hun nieuwe thuis. “Ik stond al sinds 2012 op een wachtlijst. Het is fantastisch dat ik nu op deze mooie plaats terecht kon”, zei Anne De Smedt. Rolstoelgebruikster Anne Janssen is één van de jongere bewoonsters. “Het is hier super. Ik heb hier alle voorzieningen die ik nodig heb”, aldus Anne. Maria Vekemans ruilde onlangs een grotere sociale woning in voor een appartement in het Handbogenhof. “Hoewel ik eerder niet geneigd was om te verhuizen kon men me toch overtuigen. Intussen ben ik blij dat ik de stap heb gezet”, besloot Maria.