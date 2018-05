Nieuw plan vrijwaart stad van overstromingen 23 mei 2018

02u51 0 Lier De Vlaamse overheid, stad Lier en het Regionaal Landschap Rivierenland organiseerden gisteren in Cultuurcentrum de Mol een infomarkt over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Beneden-Nete in Lier en Duffel.

De Vlaamse overheid wil gronden herbestemmen om ruimte te scheppen voor de realisatie van het Sigmaplan en het landschapspark Pallieterland.





"Voornaamste doel is de onbebouwde ruimte langs de beneden-Nete te vrijwaren voor natuurontwikkeling, waterberging en groen aan de rand van de stad. Het overstromingsgevoelig gebied en de niet-ontwikkelde delen van het woon- en woonuitbreidingsgebied langs de Ouderijstraat in Lier worden niet ontwikkeld en krijgen via het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een definitieve bestemming als open ruimte. Later dit jaar gaat de heraanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Polder van Lier van start", zegt Gino Verbiest van de stad Lier.





In de jaren '80 werden er reeds drie gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. De Polder van Lier is daar één van. "Om Lier te vrijwaren van overstromingen, voeren we nu een grondige update door. De Polder van Lier (26 hectare) krijgt een nieuwe en grotere uitwateringssluis zodat het gebied bij stormtij vlotter leegstroomt", legt projectingenieur Koen Segher van De Vlaamse Waterweg uit. Bezwaren kunnen ingediend worden tot 15 juni. (WAE)