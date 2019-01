Nieuw bestuursakkoord voorgesteld: veel plannen, geen belastingverhoging Kristof De Cnodder

11 januari 2019

0

Het schepencollege van Lier stelde vanmiddag het bestuursakkoord voor de komende zes jaar voor. Uit het 32 bladzijden tellende document brengt uw krant enkele in het oog springende puntjes naar voren.

22 miljoen voor nieuwe wegen en voetpaden

De stad Lier gaat in de volgende zes jaar fors investeren in de vernieuwing van straten, voetpaden en fietspaden. “Gespreid over zes jaar voorzien we daarvoor 22 miljoen euro. Dat is veel, zeker als je weet dat ons totale jaarlijkse investeringsbudget zeven à acht miljoen bedraagt”, duidt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

10 000 nieuwe bomen

‘Vergroening’ is een woord dat regelmatig terugkomt in het bestuursakkoord. Zo wil het stadsbestuur tijdens deze legislatuur maar liefst 10 000 nieuwe bomen laten planten, verspreid over het hele grondgebied. Bij toekomstige woonprojecten van enige omvang wil het bestuur de projectontwikkelaars ook laten investeren in openbaar groen en of/waterpartijen en/of andere voorzieningen waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Men onderzoekt hoe men dit juridisch het best kan afdwingen.

Progressieve leegstandstaks handelspanden

De nieuwe schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA) wil inzetten op extra beleving in het Lierse kernwinkelgebied. Verwaest beseft dat leegstand nefast is voor die beleving. “Een deel van de oplossing is volgens ons het verhogen van de bestaande leegstandsbelasting”, aldus Verwaest. Het basisbedrag dat nu moet worden betaald is 2 500 euro, maar dat gaat in de toekomst dus in principe omhoog. “Bovendien willen we een progressieve belasting invoeren. Hoe langer een winkelpand leeg staat, hoe meer het de eigenaar zal kosten”, waarschuwt de bevoegde schepen. “Het uiteindelijke doel is de onrealistisch hoge huurprijzen die soms worden gehanteerd naar beneden krijgen.”

Elk jaar (ver)nieuwd speelpleintje

Aan de jonge Lierenaars wordt eveneens gedacht. Het stadsbestuur heeft de ambitie om elk jaar van deze legislatuur een nieuw speelpleintje te openen of een bestaand speelplein te vernieuwen. In de wijk Kloosterheide staan de plannen voor een bijkomend speelterrein het verst. Nog voor de jongsten: er wordt gedacht aan de oprichting van een kindergemeenteraad met vertegenwoordigers uit verschillende scholen. Die raad mag de echte gemeenteraad dan adviezen geven.

Hondenweide en dierenkerkhof

Dierenwelzijn is iets wat de huidige bestuursploeg niet over het hoofd wil zien. In de komende jaren gaat men onder andere op zoek naar geschikte locaties voor een dierenkerkhof en een hondenspeelweide. Voor dat laatste wordt gedacht aan een zone aan landschapspark Pallieterland.

Upgrade De Mol

De stad heeft plannen met cultureel centrum De Mol. “De gebruikers lieten eerder al verstaan dat de infrastructuur niet meer voldoet aan de moderne noden”, zegt cultuurschepen Ivo Andries (Open VLD). “De komende tijd gaan we zowel de optie van verbouwing als nieuwbouw bestuderen.” Uit die studie zal moeten blijken wat de beste en meest betaalbare piste is.

Oog voor Koningshooikt

Deelgemeente Koningshooikt kreeg een apart hoofdstukje in het bestuursakkoord. Het schepencollege engageert zich om het plein rond de Hooiktse kerk te vergroenen en sfeervoller te verlichten. Het vroegere gemeentehuis krijgt dan weer een opfrisbeurt. “Verder doen er blijkbaar geruchten de ronde dat de buitenschoolse kinderopvang in Koningshooikt zal worden afgebouwd, maar dat is pertinent onwaar”, benadrukt burgemeester Boogaerts.

En dat alles zonder belastingverhoging

Boogaerts en co maken zich sterk dat men bovenstaande (en tal van andere) investeringen zal kunnen realiseren zonder de belastingen te verhogen. “De stad zal in de eerste plaats bezuinigen op de eigen uitgaven en werkingsmiddelen”, staat zwart op wits te lezen. Bestaande retributies zullen wel worden aangepast aan de index.